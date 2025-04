La Pro Loco Lierna inaugura la stagione 2025 con l’evento “Polenta in Piazza”

Un evento tra gusto, musica e nuove adesioni

L’iniziativa si svolgerà il 27 aprile

LIERNA – La Pro Loco Lierna dà il via alla stagione 2025 con la tradizionale manifestazione “Polenta in Piazza” nei giardini a lago di piazza IV Novembre.

Un’occasione ideale per ritrovarsi all’aperto, festeggiare l’arrivo della primavera e avviare la campagna di tesseramento dell’Associazione, sempre pronta ad accogliere nuovi soci e volontari.

La stagione prenderà il via con la prima iniziativa, che si terrà il 27 aprile in Piazza IV Novembre. L’appuntamento inizierà con l’aperitivo alle 11, seguito dalla tradizionale polenta uncia alle 12, e da un momento di musica con il “Trio per Caso”. Il menù prevede: aperitivo, polenta uncia e, per concludere, un dolce speciale.