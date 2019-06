La Rock School di Mandello vince il premio “Ambasciatori del Territorio”

Il video vincente girato sul Lario tra i luoghi simbolo di Mandello

La scuola di musica si aggiudica il primo posto al concorso “Ambasciatori del Territorio”

MANDELLO – La Project Rock School, scuola musicale comunale di Mandello del Lario, si è aggiudicata sabato 11 maggio a Pordenone uno dei prestigiosi premi in palio al concorso nazionale “Ambasciatori del Territorio”.

Obbiettivo del concorso era quello di valorizzare l’offerta turistica del proprio territorio, promuovendolo attraverso un video musicale realizzato da gruppi di musicisti locali.

La giuria, nella sua menzione speciale, ha sottolineato come nel video fossero presenti tutti i tratti caratteristici del territorio in un virtuale percorso storico, paesaggistico, culturale e anche economico-industriale.

L’idea di partecipare a questo concorso è nata dalla ormai consolidata e pluriennale collaborazione tra il comune di Mandello del Lario, in questo caso il sindaco Riccardo Fasoli e l’assessore al turismo Silvia Benzoni, e la scuola di musica, e che segue di pochi mesi un’altra importante esperienza della scuola musicale mandellese: quella di portare un gruppo di allievi della PRS, i Belting Pot, a Londra a registrare un CD inedito negli storici studi di Abbey Road.

Le riprese, realizzate tra ottobre e novembre da Michele Gala di Digimedia per quelle a terra e da Stefano Omati di STAF04 per quelle aeree con il drone, seguono un percorso che si snoda tra il lago e le pendici della Grigna, valorizzando i luoghi e gli scorci più caratteristici della zona.

A fare da colonna sonora al video è stato scelto Walking Shadow, uno dei brani dei Belting Pot contenuti nel CD Abbey Road Experience.

Il direttore della PRS, Stefano Marzocchi, ha dichiarato di essere molto soddisfatto del premio ricevuto e ha ribadito l’importanza “di iniziative di questo genere, che dimostrano come la cultura e l’impegno ripaghino sempre” e come la collaborazione di questi ultimi anni con l’assessore alla cultura Luca Picariello “abbia dato alla PRS e ai suoi allievi la possibilità di esibirsi in tanti concerti ottenendo grandi soddisfazioni e di vivere forti emozioni con un conseguente arricchimento culturale non solo musicale”.

A Pordenone si è parlato anche di “marketing turistico” e di “turismo sensoriale”, proprio a voler sottolineare il desiderio sempre più crescente da parte di un certo tipo di turismo di vivere una vacanza sentendosi un po’ “a casa” e inserendosi totalmente nel contesto in cui si trova a viaggiare, esplorandolo con tutti e cinque i sensi. Non basta più ammirare qualcosa di bello; bisogna anche viverlo, gustarlo, ascoltarlo e assaporarlo.

Con la vincita di questo premio Mandello del Lario è diventato l’unico comune lombardo a conquistare il titolo di “Ambasciatore del Territorio”.