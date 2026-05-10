La Sezione ANA di Colico presente all’Adunata Nazionale di Genova 2026

Circa 150 alpini dei 22 gruppi dell’Alto Lago hanno preso parte alla storica sfilata accompagnati dalla Fanfara Alto Lario alla 97ª Adunata Nazionale ANA di Genova

Presente anche la Protezione Civile ANA impegnata nella sicurezza delle tendopoli della manifestazione

COLICO – La Sezione “Alto Lario” di Colico non è mancata l’appuntamento della 97ª Adunata Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini che si è svolta a Genova dal 8 al 10 maggio.

All’appello hanno risposto tutti i 22 gruppi dell’Alto Lago, circa 150 Alpini accompagnati da consorti, amici e parenti.

Forti di circa 800 alpini e 200 aggregati la sezione Ana di Colico è dotata di una unità di Protezione Civile. La squadra dell’antincendio boschivo era già arrivata a Genova giovedì per garantire, insieme ad altri volontari dell’ANA, la sicurezza nelle tendopoli allestite per l’occasione.

La sfilata era guidata dal Presidente Stefano Foschini, dai Vicepresidenti Andrea Mazza di Cremia e Mario Bazzi di Dorio, dal Vice Presidente ad honorem Nedo Toffalori di Musso e da tutti i Consiglieri del Direttivo Sezionale.

Hanno sfilato con la Protezione Civile dell’ANA Claudio Tremari di Montemezzo, Sonia Gatti Manzi di Pianello del Lario, Dorino Bordessa di Consiglio Rumo, Syria Girotti di Consiglio Rumo, Oltramonti Tullio, Giovanni Carella, Sergio Ferrandi, Mario Mazzoni, Anca Boistean e Alessandro Sardi di Dorio, guidati dal Coordinatore di Protezione Civile Marco Brazzorotto di Colico.

Non sono mancati i rappresentanti del territorio: il Sindaco di Colico Monica Gilardi, il consigliere comunale di Montemezzo Santino Caraccio, il vicesindaco di Pianello del Lario Cinzia Mazzucchi.

La sfilata della Sezione Alto Lario è stata impreziosita dalla Fanfara Alpina Alto Lario Cav. Mariano Stella accompagnando i passi di marcia degli Alpini con celebri pezzi musicali.