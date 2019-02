Da lunedì 11 a sabato 16 febbraio chiusa la strada tra i due comuni lariani

Lo comunica la Provincia di Lecco

VARENNA – Lavori necessari e chiusure in vista sul lago per la Strada Provinciale 72, tra Varenna e Perledo, per consentire la rimozione di una serie di lamierati fortemente ammalorati posti all’interno delle gallerie di Varenna.

E’ la Provincia di Lecco, gestore della strada, ad avviare in una nota la cittadinanza

La chiusura riguarderà solo la fascia serale e notturna di tutta la prossima settimana, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 da lunedì 11 febbraio 2019 a sabato 16 febbraio 2019.

Resta percorribile la Statale 36, Provincia e Anas si sono accordati per evitare lavori concomitanti e la sovrapposizione di chiusure sulle due strade.