Lago. Lidi a pagamento: ticket al parco Ulisse Guzzi di Abbadia

Al lago ai tempi del Covid, polemiche sui giardini di Pradello

A Mandello ingressi contingentati al Lido, Riva Bianca (Lierna) presidiata dalle forze dell’ordine

ABBADIA – Ingressi contingentati e controlli nei lidi e spiagge del nostro lago, la parola d’ordine è rispetto delle disposizioni anti-covid. Questo weekend sarà il primo ‘banco di prova’ per tanti comuni rivieraschi in vista della stagione estiva sul lago: complice il bel tempo, le spiagge saranno sicuramente meta gettonata e in questi giorni i sindaci hanno messo a punto le ‘strategie’ per evitare assembramenti.

Abbadia, ingresso a pagamento al Parco Ulisse Guzzi

Ad Abbadia Lariana, come noto, le spiagge resteranno libere (a numero chiuso) mentre l’amministrazione comunale ha dato la possibilità ai gestori dei parchi sul lago di fare pagare l’ingresso in cambio di un’azione di controllo e presidio volto al rispetto delle normative anti covid. Si comincerà questo weekend dal Parco Ulisse Guzzi dove per l’accesso all’area verde è previsto un biglietto di 4 euro (gratis residenti, over 65 anni e under 10 anni).

Riflettori (e polemiche) accesi invece sui giardini di Pradello il cui ingresso sarà a pagamento probabilmente a partire dal prossimo fine settimana. Sul tema proprio in questi giorni è stata lanciata la petizione #FreePradello che ha già raccolto numerose firme contro la decisione dell’amministrazione comunale di rendere a pagamento anche l’ingresso ai giardini (dal 1° giugno il parcheggio dei giardini è a pagamento).

Mandello, nessun ticket di ingresso al Lido

A Mandello, invece, l’ingresso al Lido (che ha aperto la stagione lo scorso fine settimana), non sarà a pagamento come fatto sapere dal sindaco Riccardo Fasoli: “L’ingresso sarà contingentato, la struttura potrà ospitare al massimo mille persone e ci saranno controlli in questo senso ma nessun ticket di ingresso”. Resta chiusa la spiaggia di Olcio, a causa del cantiere che interessa la passeggiata a lago, mentre i Giardini e la Poncia saranno ad ingresso libero ma non mancheranno i controlli per evitare assembramenti e soprattutto contingentare gli ingressi.

Riva Bianca a Lierna libera ma nel weekend ci saranno i controlli

Più in su sul lago, a Lierna, come fatto sapere dal sindaco Silvano Stefanoni, la frequentatissima spiaggia di Riva Bianca resterà libera ma sarà presidiata, sia via lago che via terra, dalle forze dell’ordine: “Per questo fine settimana abbiamo deciso di non prendere particolari provvedimenti sugli ingressi per vedere un po’ come andrà – ha spiegato il primo cittadino – ci affidiamo naturalmente al buonsenso delle persone, ma non mancheranno i controlli. In questo senso l’Autorità di Bacino ha fatto un accordo con la Guardia di Finanza che, insieme ad altri presidi, quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Polizia Locale, controlleranno che la situazione non degeneri a livelli di affluenza. Vediamo come andranno questi due giorni dopo di che, eventualmente, valuteremo il da farsi”.