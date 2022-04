Alcuni lidi lecchesi bocciati dai controlli alla balneabilità eseguiti dall’ATS

Tra questi Chiesa Rotta di Abbadia, il lido di Mandello e la spiaggia di Onno

LECCO – Ancora presto per un bagno e anche i più temerari dovranno rinunciarci, almeno per ora: diverse località del ramo lecchese del lago non hanno superato i controlli di balneabilità di ATS Brianza.

I campionamenti effettuati il 26 aprile 2022 hanno dato giudizio negativo per alcuni lidi anche molto frequentati come quello di Mandello, la spiaggia di Onno a Oliveto e il lido Lariano di Abbadia ovvero la spiaggia di Chiesa Rotta.

Nel bollettino risultano non balneabili anche Rivabella di Lecco e altre aree dove già in passato era emersa qualche criticità come la Puncia di Bellano. Il motivo, spiegano dall’azienda sanitaria, sarebbe legato ad una concentrazione fuori limite di escherichia coli e di enterococchi intestinali.

Promosse invece in toto le località monitorate dei laghi brianzoli.

Ecco il report completo di ATS: