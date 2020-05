Lago, nuovi attraversamenti sicuri sulla Provinciale 72

Cinque nuovi attraversamenti pedonali grazie al bando regionale

Si realizzeranno sulla provinciale ad Abbadia, Mandello, Dervio e Bellano

LAGO – Obiettivo sicurezza per la strada provinciale 72 che da Abbadia risale i paesi della sponda orientale del lago: grazie alla partecipazione ad un bando regionale dello scorso anno, il Pirellone ha scelto di finanziare il progetto presentato dalla Provincia, come ente capofila, per la realizzazione di nuovi attraversamenti sicuri sulla provinciale.

L’intervento complessivo ammonta a 600 mila euro di cui 275 mila euro finanziati dalla Regione e il restante dai Comuni. “E’ un esempio di collaborazione tra Provincia e Comuni con Regione Lombardia” ha sottolineato il consigliere provinciale Mattia Micheli che ha presentato il progetto in Consiglio Provinciale.

I nuovi attraversamenti saranno posizionati ad Abbadia, a Mandello all’altezza del distributore di benzina alle spalle della stazione, uno a Bellano e due a Dervio.

Abbadia, nell’ambito dello stesso intervento, realizzerà anche la rotatoria all’incrocio con via per Novegolo, un’opera attesa per migliorare la sicurezza di quel tratto, al mattino presidiato dalla Polizia Locale a gestire la viabilità.