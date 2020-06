Lago preso d’assalto, code in strada e posti ‘esauriti’ sui treni

Tutti in coda in mattinata allo svincolo per Abbadia sulla SS36

Posti esauriti su alcuni convogli, deve intervenire anche la Polizia

LECCO – E’ una domenica decisamente calda per quanti hanno deciso di spostarsi verso il lago: code in mattinata sulla super in direzione di Abbadia Lariana e anche sui treni non è andata meglio.

Rallentamenti sulla Statale 36 si sono verificati fin dalla prima mattina di domenica, con veicoli in coda all’uscita per Abbadia Lariana e anche sulla provinciale 72 da Abbadia verso Mandello del Lario.

E chi, proprio per evitare code ha preferito muoversi in treno non è rimasto immune dai disagi domenicali: ‘sold out’ il convoglio partito da Lecco alle 9.15 per Sondrio dove è dovuta addirittura intervenire la polizia per far rispettare le norme anti-Covid, che hanno costretto alla riduzione dei posti utilizzabili nelle carrozze per garantire la distanza tra i passeggeri. Il treno ha accumulato circa 20 minuti di ritardo.

VIDEO – Code allo svincolo di Abbadia

Sulla linea Milano-Tirano, la stessa Trenord ha avvisato i viaggiatori della possibile “indisponibilità di posti liberi” sul treno partito alle 10.20 dal capoluogo meneghino e diretto verso la Valtellina.

Questo nonostante il servizio fosse stato potenziato per la giornata di domenica con otto treni straordinari di cui due in partenza da Lecco in mattinata in direzione della Valtellina, che non sono stati evidentemente sufficienti a colmare le richieste dei viaggiatori, due da Colico verso Lecco ed altrettanti nel pomeriggio. E se la mattinata è stata decisamente ‘rovente’ il rientro pomeridiano potrebbe esserlo altrettanto.

I treni straordinari previsti per questa domenica

– 5258 (LECCO 08:15 – COLICO 09:24)

– 5266 (LECCO 10:15 – COLICO 11:24)

– 5274 (LECCO 13:15 – COLICO 14:24)

– 5280 (LECCO 15:15 – SONDRIO 17:10)

– 5259 (COLICO 09:37 – LECCO 10:45)

– 5265 (COLICO 11:37 – LECCO 12:45)

– 5267 (SONDRIO 12:47 – LECCO 14:45)

– 5275 (COLICO 14:37 – LECCO 15:45)