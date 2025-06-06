Lago. Sp72, senso unico alternato tra Lierna e Fiumelatte per lavori Rfi

La modifica alla viabilità dal 9 al 14 giugno in orario notturno
Interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a monte della strada provinciale
LAGO – Sulla SP 72 del Lago di Como, tra Lierna e Fiumelatte di Varenna, verrà istituito un senso unico alternato in prossimità della galleria paramassi artificiale di Varenna (al km 70+100), per consentire a Rfi l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a monte della strada provinciale.
Senso unico alternato attivo nelle notti da lunedì 9 a sabato 14 giugno, dalle ore 22 alle 5 del mattino successivo, nei seguenti giorni: lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì, giovedì/venerdì e venerdì/sabato.