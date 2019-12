L’ultimo arrivato di Casa Lamborghini ‘posa’ a Mandello del Lario

Le fotografie di Eros Maggi a Mandello basso e di fronte all’Imbarcadero

MANDELLO – I portici di Mandello basso e il lago di Lecco fanno da sfondo al Lamborghini Urus, il nuovo Super Suv di lusso della nota casa automobilistica.

Le suggestive foto, scattate dal fotografo mandellese Eros Maggi, sono state pubblicate sulle pagine social ufficiali della Lamborghini, raccogliendo in breve tempo tantissimi like. Il Suv è stato immortalato vicino ai portici e in Piazza Italia, di fronte all’Imbarcadero.

“Luoghi suggestivi e Lamborghini Urus sono sinonimi di esperienze meravigliose. Con un Super SUV come questo, non potresti avere un momento di svago migliore” la didascalia alle foto.