Lario Reti Holding. Lavori a Lierna per la sostituzione della rete dell’acquedotto

Gli interventi inizieranno dal pozzo in località Grumo e lungo via al Torchio

Investimenti per un valore complessivo di 161 mila euro

LIERNA – Continuano le attività di rinnovo e potenziamento della rete idrica nel comune di Lierna necessarie a ottimizzare la distribuzione idrica e ridurre le perdite esistenti, così come la possibilità che se ne presentino di nuove in futuro. Questa settimana hanno preso il via i lavori per il rinnovo della rete dell’acquedotto: le opere inizieranno dal pozzo in località Grumo e lungo via al Torchio.

L’intervento, ad opera di Lario Reti Holding e dal valore complessivo di 161 mila euro, è completamente finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU/PNRR.

Le opere prevedono l’installazione di tubazioni in polipropilene (PEAD), materiale che garantisce una minore usura e di conseguenza minori perdite, e la posa di alcune saracinesche di sezionamento, per la gestione della pressione della rete idrica, sempre in un’ottica di migliore funzionamento e tutela della rete. Contemporaneamente, saranno effettuati anche gli allacciamenti e l’installazione dei contatori, posizionati al confine delle proprietà private.

“Tutti i lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, con particolare attenzione alla morfologia del territorio. Le sistemazioni e i ripristini verranno realizzati mantenendo la continuità con il paesaggio esistente, e al termine delle operazioni, tutti i manufatti saranno completamente interrati, esclusi gli idranti. La durata dei lavori è stimata in circa tre mesi, seguirà un successivo ad un assestamento del fondo stradale di circa 6-9 mesi, prima di procedere al ripristino dell’asfaltatura definitiva” spiegano i membri del Servizio Idrico Integrato.