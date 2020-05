L’Associazione Volontari Carabinieri di Calolzio in aiuto a Varenna

Prosegue la collaborazione col comune lariano

“Quest’anno sarà una stagione particolare a causa del Coronavirus”

VARENNA – L’Associazione Volontari Carabinieri della sezione “M.O.V.M.” di Calolziocorte in aiuto anche quest’anno a Varenna per eventi, ordine pubblico e viabilità. I volontari saranno chiamati a prestare assistenza durante manifestazioni di carattere culturale e ricreativo promosse o patrocinate dall’amministrazione, in occasione di gravi incidenti e calamità naturali, nella disciplina del traffico.

“L’amministrazione è lieta di collaborare nuovamente con l’Associazione Carabinieri – spiega il sindaco Mauro Manzoni –. Questi volontari hanno fatto un eccellente lavoro in paese negli scorsi anni, e i risultati si vedono con una viabilità ordinata e sotto controllo. Quest’anno sarà una stagione particolare a causa dell’emergenza del Coronavirus. Il loro prezioso contributo dunque sarà ancora più necessario”.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo perciò il comune di Varenna erogherà all’associazione di Calolziocorte un contributo di 3.000 Euro a parziale copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle attività di pubblica utilità, in particolar modo riferite all’acquisto di vestiario, attrezzature ed accessori, di manutenzione dei veicoli utilizzati per le attività previste.