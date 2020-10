L’Auser Mandello inaugura la nuova sede: “Oggi è una bella giornata”

Gli 11 volontari mandellesi hanno una nuova casa

“E’ importante sostenere sempre chi fa del bene”

MANDELLO – “Oggi per Mandello e per le persone più fragili è una bella giornata”. Con queste parole il presidente di Auser Claudio Dossi, questa mattina, ha accolto l’inaugurazione della nuova sede di Mandello ricavata in uno spazio messo a disposizione dalle Suore della Carità, in piazza Beata Vergine del Fiume.

“Auser oggi ha un luogo fisico a disposizione dei nostri volontari che possono organizzare al meglio i servizi di accompagnamento – ha continuato Dossi -. Un ringraziamento a Suor Giovanna che si è resa subito disponibile per rendere percorribile questa soluzione. Oggi molte persone soffrono per il virus e altre per le loro condizioni sociali, Auser cerca di essere a sostegno di queste fasce e i volontari ci mettono sempre tanto impegno. La rete del volontariato ha sempre bisogno di espandersi ed essere unita”.

Auser presidia tutta la provincia con i servizi di accompagnamento e telefonia sociale grazie ai 340 volontari (11 a Mandello) e 40 mezzi (4 a Mandello). Nel 2019 sono stati fatti circa 3.650 servizi di accompagnamento in tutta la provincia comprendo 47.896 chilometri. L’Auser Mandello, nato nel 2011, è una unità periferica di Lecco che soddisfa le esigenze del territorio di Mandello, Abbadia e Lierna e Lierna.

“Credo che le relazioni tra le persone siano la cosa più importante, sempre, in particolar modo in questo drammatico momento della nostra storia – ha detto Carlo Borghetti, vice presidente del consiglio regionale -. Noi abbiamo bisogno sempre di volontariato e di volontariato sociale, ancor di più ne abbiamo bisogno adesso. Le associazioni di volontariato devono essere sostenute dalle istituzioni in una sinergia che è fondamentale, perché le istituzioni da solo non possono arrivare dappertutto. Nessuno si salva da solo, la vita di ciascuno dipende dalla vita degli altri. In bocca al lupo per tutta l’attività che sarà svolta in questo luogo”.

All’inaugurazione erano presenti anche le altre associazioni di Mandello oltre all’assessore ai Servizi Sociali Guido Zucchi: “Siamo grati ad Auser per l’importante lavoro che svolge sul nostro territorio – ha detto -. Siamo al fianco di Auser e il nostro auspicio è che questa collaborazione che coinvolge anche i cittadini e le altre associazioni continui”.

“Per noi suore è positivo poter collaborare per fare il bene – ha detto Suor Giovanna -. Il bene è una cosa da sostenere e oggi è indispensabile fare rete: nessuno può pretendere di operare da solo perché rischia di fare poco e male. Poter dare uno spazio per fare del bene ci aiuta a essere Suore della Carità”.

Presenti infine anche Giuseppina Cogliardi segretario generale Spi Cgil Lecco e il dottor Valter Valsecchi del dipartimento di cure primarie dell’Ats Brianza: “Noi con Auser collaboriamo nella distribuzione dei farmaci – ha detto Valsecchi – tutti questi aspetti di crescita orizzontale sono il substrato che garantisce la crescita della comunità. E’ bello vedere tanti volontari animati da un sistema di valori che supporta gli altri”.

Dopo la benedizione del parroco Don Giuliano Zanotta il taglio del nastro della nuova casa degli 11 volontari dell’Auser Mandello guidato dai responsabili Fabio Poncia e Piergiorgio Amati. La speranza è che il gruppo diventi sempre più numeroso.