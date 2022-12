Lavori al ponte sulla Valle dei Salici, chiude la Sp67 a Sueglio

La Provincia di Lecco è emesso un’ordinanza per consentire i lavori

Ecco come cambia la viabilità lungo la strada nei prossimi giorni

SUEGLIO – La Provincia di Lecco è emesso un’ordinanza per la chiusura totale del transito dei mezzi e pedoni lungo la Strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone, in corrispondenza del ponte sulla Valle dei Salici (pk 1+700 circa nel comune di Sueglio) per un intervento finalizzato al rinforzo strutturale urgente delle parti in calcestruzzo armato costituenti il ponte a scavalco della Valle dei Salici, al fine mantenere la fruibilità del ponte esistente.

In particolare l’ordinanza dispone: