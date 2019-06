Lavori alla chiesa di Abbadia, si rifanno facciate e campanile

La chiesa parrocchiale di S. Lorenzo si fa più bella

Montati i ponteggi, nei prossimi giorni il via l’intervento

ABBADIA – Operai al lavoro sul campanile della chiesa di Abbadia Lariana: è partito in questi giorni il cantiere per rimettere a nuovo la parrocchiale del paese lariano partendo dal campanile per poi rinnovare anche le facciate dell’edificio religioso.

Si tratta della seconda fase degli interventi che don Vittorio Bianchi, che ad autunno saluterà i fedeli per trasferirsi presso la parrocchia di Bellagio, ha fortemente voluto fin dal suo arrivo in paese.

Il primo step dei lavori, nel 2014, aveva riguardato il sagrato. “In passato si era trasformato in un parcheggio, d’estate era talmente affollato dalle auto che era difficoltoso anche accedere alla Chiesa – ricorda don Vittorio – All’epoca avevo interessato gli ingegneri Segantini e Motta, che avevo conosciuto alla parrocchia di Cermenate”.

L’obiettivo da subito era quello di rinnovare sia il sagrato che gli intonaci della chiesa. Le risorse hanno inizialmente consentito i lavori al sagrato conclusi nel 2015.

“Nel frattempo – prosegue il parroco – abbiamo messo da parte altre risorse e nel 2018 abbiamo ottenuto l’importante finanziamento di 43 mila euro dalla Cei che ci ha consentito di coprire quasi tutto il costo dell’intervento”.

Appena sarà concluso il montaggio dei ponteggi, inizierà la fase di scrostamento del vecchio intonaco per poi dare una nuova mano di colore.

Non è l’unico intervento promosso in queste settimane dalla parrocchia di Abbadia: è in corso anche il restauro della Chiesa di San Giorgio a Crebbio mentre ai Resinelli è stato rinnovato l’arredo del parco giochi alle spalle della chiesa del Sacro Cuore, lavori entrambi a cura dell’ing. Vincenzo Buizza.