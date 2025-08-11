Lavori di messa in sicurezza, senso unico alternato sulla Sp72 tra Lierna e Fiumelatte

In vigore dalla sera di lunedì 11 agosto sino alla mattina di sabato 23 agosto

Dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo

VARENNA – Senso unico alternato sulla Sp 72 del Lago di Como tra Lierna e la località Fiumelatte di Varenna, in prossimità della galleria paramassi artificiale, per l’esecuzione da parte di Rfi di interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a monte della strada provinciale.

Il senso unico alternato sarà in vigore dalla sera di lunedì 11 agosto 2025 sino alla mattina di sabato 23 agosto 2025, dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo, nelle notti lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì, giovedì/venerdì e venerdì/sabato di ogni settimana.