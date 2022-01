Lavori in notturna sulla SS 36: ecco le modifiche alla viabilità

Gli interventi sono in capo ad Anas: prevista la chiusura notturna del tratto della SS 36 tra Bellano e Colico

Lavori alla rete telefonica, alle barriere di sicurezza e monitoraggio della Monte Piazzo

BELLANO – Modifiche alla viabilità lungo la SS 36 nella parte dell’Alto lago nei prossimi giorni per garantire lo svolgimento di una serie di interventi programmati da Anas per la manutenzione della rete telefonica, l’adeguamento delle barriere e le indagini e il monitoraggio alla galleria Monte Piazza. I lavori verranno svolti esclusivamente in orario notturno in modo da mitigare e ridurre i disagi al traffico.

In particolar modo Anas ha programmato delle limitazioni alla circolazione lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” per eseguire le attività di ammodernamento della rete di telecomunicazione all’interno delle gallerie Corenno, Dervio, Dorio, Monte Piazzo e Corte.

Sempre sulla statale 36 sono previsti lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle barriere di sicurezza, in tratti saltuari, tra gli svincoli di Bellano e Trivio di Fuentes, nonché attività di indagine e monitoraggio delle strutture della Galleria Monte Piazzo.

Chiusure tra Bellano e Fuentes

Per attutire, come dicevamo, i disagi del traffico, gli interventi verranno svolti esclusivamente in orario notturno. Per garantire lo svolgimento de lavori in sicurezza verrà predisposta la chiusura della statale tra gli svincoli di Bellano ( km 75,200) e Trivio di Fuentes ( km 91,600). In particolar modo, la strada verrà chiusa al traffico, in direzione Sondrio, da domenica 30 gennaio fino a giovedì 17 febbraio, dalle 22 alle 05 del giorno successivo e in direzione Lecco, da lunedì 21 febbraio a venerdì 11 marzo dalle 22 alle 05 del giorno successivo.

Traffico deviato sulla Sp 72

Durante il periodo di chiusura al transito della statale 36, la circolazione veicolare verrà deviata sulla Sp 72, dallo svincolo di Bellano (Km 75,280) allo svincolo di Colico “Trivio di Fuentes” (Km 91,600).

Inoltre, durante le ore di chiusura in direzione Sondrio, verrà chiuso l’ingresso dello svincolo di Bellano direzione Nord. In direzione Lecco, invece, durante il periodo di chiusura al transito della carreggiata verranno chiusi gli svincoli di Colico, di Piona e di Dervio.