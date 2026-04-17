Lavori stradali a Varenna, cambiano viabilità e soste dal 20 al 24 aprile

Coinvolte Viale Polvani e Via IV Novembre per rifacimento del manto stradale

Stop al parcheggio multipiano e senso unico temporaneo nel centro abitato

VARENNA – Modifiche alla viabilità in programma nei prossimi giorni per consentire lavori urgenti di asfaltatura sul territorio. Gli interventi interesseranno in particolare Viale Polvani e Via IV Novembre, con una serie di limitazioni alla sosta e alla circolazione.

Le disposizioni saranno in vigore dal 20 al 24 aprile. Nel dettaglio, dalle ore 8.00 del 20 aprile alle ore 11.30 del 24 aprile sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Polvani e in Via IV Novembre fino al civico 7.

Previsti inoltre provvedimenti specifici per il parcheggio multipiano di Viale Polvani n. 1, dove dalle ore 20.00 del 20 aprile alle ore 8.00 del 21 aprile sarà vietato l’accesso e l’uscita.

Durante il periodo dei lavori, la circolazione subirà ulteriori modifiche. Nelle fasce orarie indicate, sarà infatti vietato l’accesso e il transito in Viale Polvani, nel tratto compreso tra la Strada Provinciale 72 e Via IV Novembre al civico 22. Nelle restanti ore verrà invece istituito il senso unico di marcia in direzione sud-nord all’interno del centro abitato di Varenna, con ingresso da Viale Polvani e percorrenza lungo Via IV Novembre e Via C. Venini.

Le modifiche sono necessarie per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di rifacimento del manto stradale.