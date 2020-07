Le bellezze di Miss Mondo sfilano sul lago, questo sabato a Dervio

Il concorso di bellezza Miss Mondo fa tappa sul Lario a Dervio

Diciannove giovani in gara per raggiungere la finale

DERVIO – Miss Mondo arriva sul lago e questo sabato Dervio ospiterà le finali regionali del noto concorso. L’appuntamento è per le 20.30 al Paco Boldona.

Dopo le selezioni fatte on line nei mesi di lockdown, 19 ragazze selezionate tra 600 partecipanti con un milione e mezzo di visualizzazioni, sfileranno a Dervio.

Si tratta di una manifestazione di valore nazionale visto che è la finale che porterà una ragazza alla finale. La vincitrice della finale regionale di Dervio andrà a Gallipoli il 19 settembre per la finale italiana

Ma non sarà solo bellezza l’appuntamento di sabato perchè ci sarà musica e divertimento con i personaggi di Radio 105: Dj Spyne e Pippo Palmieri di Radio 105, Roberto Scavello Bobo, Fabio Ferlin e Dj Sebbo.

I biglietti sono acquistabili in prevendita mettendosi in contatto con l’ufficio turistico di Dervio allo 0341-80.44.50.

“L’intera giornata di sabato sarà dedicata alla promozione di Dervio, che ha già avuto spazio su diverse riviste nazionali per questo evento – spiega il sindaco Stefano Cassinelli – tra le altre cose le miss solcheranno le acque del Lario sulle Lucie e faranno un servizio fotografico a Corenno. Si tratta di un evento di rilievo nazionale che in qualche modo, nel rispetto delle regole Covid, rimette in modo l’attività turistico promozionale del territorio”.