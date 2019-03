Lo spettacolo di solidarietà per i terremotati del Centro Italia

Risate e beneficenza, tanta partecipazione al Teatro De Andre

MANDELLO – Una serata per sorridere e allo stesso tempo per riflettere e tendere una mano a chi ha perso tutto, vivendo un dolore immenso: le “Bontempone” di Laorca, venerdì sera sono salite sul palco del teatro di Mandello con il loro carico di allegria per una missione speciale, raccogliere fondi destinati alle popolazioni terremotate del Centro Italia.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale di Mandello insieme all’associazione lecchese “Gli Amici del Venerdì” nell’ambito delle attività benefiche iniziate già lo scorso anno, a Mandello e a Lecco, con il torneo delle associazioni e la Maratona del Calcio.

Questa volta è un’iniziativa di ambito culturale a proseguire la catena di solidarietà. Sul palco, insieme agli organizzatori e all’assessore comunale Serenella Alippi, è intervenuta anche Veronica, cittadina di Amatrice che ha perso entrambi i propri figli nel tragico sisma del 2016. Con lei, a raccontare quei drammatici giorni, anche la sorella Emanuela.

Proprio ai due figlioletti, i gemellini Andrea e Simone, di 7 anni, sarà intitolato il centro ludico per bambini che sarà costruito ad Amatrice con i fondi raccolti tramite la beneficenza e il volontariato.

“Tanta è stata la partecipazione, il nostro teatro era pieno e la serata ha permesso di raccogliere 2.200 euro – sottolinea l’assessore Serenella Alippi – il ricavato sarà devoluto per la realizzazione del centro ludico”.

“Siamo felici – racconta Giuseppe Meles degli Amici del Venerdì – la serata è andata molto bene e siamo soddisfatti del risultato che ha ottenuto l’iniziativa”

Durante l’evento è stato anche premiato il giovane artista Matteo Faggi che ha concluso proprio venerdì, in concomitanza con lo spettacolo, la sua opera al centro sportivo dove lo scorso anno si è tenuto il torneo benefico: un murales che ricorda l’impegno del mondo sportivo mandellese in favore dei terremotati e che colora il grigiore di uno spazio dedicato ai più giovani.