Lierna. Al via i festeggiamenti dedicati ai cent’anni della Moto Guzzi

Il paese ha ospitato un’impresa di Leo Callone, il Caimano del Lario

Inaugurata sul lungolago la mostra sui Cent’anni dell’Aquila con gli scatti storici di Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli

LIERNA – Sono cominciati domenica scorsa, 8 agosto, a Lierna i festeggiamenti dedicati alla Moto Guzzi. Il paese ha ospitato l’ultima impresa natatoria di Leo Callone, per tutti il Caimano del Lario, tra Limonta e Lierna, per onorare i suoi 40 anni dall’attraversamento della Manica e i 30 da quello del lago scozzese di Loch Ness, e con la proiezione, in serata, sul lungolago Castiglioni, del film “100 milioni di bracciate” sulla sua vita. Infatti, ben ricordata nella pellicola cinematografica, la vita del padre di questo grande sportivo si interruppe bruscamente, mentre stava collaudando un nuovo modello della Moto Guzzi.

Per l’occasione si è anche inaugurata a Lierna la mostra sui 100 anni della moto Guzzi dagli scatti storici di Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli, aperta 24 ore su 24 sul medesimo lungolago castiglioni. Quest’evento per i liernesi è ancora più coinvolgente, perché per anni Lierna, grazie alle tante piccole fabbriche artigianali, impegnate nella produzione dei componenti dei magnifici modelli e con alcuni collaudatori, ha contribuito al meritato successo della Stessa Guzzi.

“Come amministrazione, con un pizzico d’orgoglio e di fierezza diciamo che Lierna oggi rappresenta il passato, il presente e il futuro per la Moto Guzzi – ha detto il sindaco Silvano Stefanoni -. Invitiamo tutti a visitare la mostra e la nostra attraente Lierna”.