Lierna, al via i lavori di ripavimentazione della frazione Muggiasco

A Lierna inizia l’intervento per la nuova pavimentazione di via Centrale a Muggiasco

Lavori finanziati da Regione con 100 mila euro e 50 mila euro dal Comune

LIERNA – Da questa settimana, l’Amministrazione Comunale di Lierna darà il via ai lavori di rifacimento per una nuova pavimentazione in Via Centrale nella frazione di Muggiasco, un intervento che renderà fruibile anche a persone con disabilità il passaggio per la posa di un tratto centrale inbeole di color grigio.

“Il tutto – ricorda il sindaco Silvano Stefanoni – si è concretizzato grazie ad un Contributo di Regione Lombardia di 100mila euro, destinato al nostro Comune nell’ambito dei finanziamenti per il rilancio del territorio post emergenza COVID-19, al quale, per completare l’opera, è stato aggiunto un ulteriore 50.000€ da parte del Comune.

Dopo aver già sostituito le vecchie lampade stradali con le più moderne a led, in collaborazione con Lario reti holding si sostituirà anche la tubatura dell’acquedotto ormai usurato”.

“Dopo aver sistemato l’acciottolato di Sornico, oggi partiamo con Muggiasco e nei prossimi anni proseguiremo il nostro impegno amministrativo, rivolgendo la nostra attenzione a tutte le frazioni liernesi, ove si renderanno necessari interventi riqualificativi – aggiunge Stefanoni – Rivolgo già da ora un sincero grazie ai frazionisti di Muggiasco, che per alcuni mesi dovranno portare pazienza per qualche disagio ( speriamo il meno possibile), ma crediamo che una volta ultimato il lavoro gli sforzi di tutti saranno premiati”.