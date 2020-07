Lierna, bando per giovani con il Progetto Living Land

LIERNA – Come negli anni scorsi anche nel 2020 a Lierna ritorna il Progetto Living Land: un gruppo di ragazze e ragazzi, che mettono a disposizione della collettività il loro tempo, per riqualificare alcune aree di Lierna.

Il bando ha un titolo emblematico: “nuova sfida per trasformare la nostra comunità nel posto più bello in cui vivere”. Quest’anno il gruppo si dedicherà a riverniciare alcune ringhiere e cancellate ormai in condizioni non più decorose.

La Vice Sindaco Simonetta Costantini e il Consigliere Vincenzo Rossi, che seguono i ragazzi, affermano, che sono molto contenti di questa iniziativa, perché ritengono , che “insegnare ai giovani a mantenere dignitoso e funzionale il patrimonio pubblico è fondamentale per meglio comprendere il valore della salvaguardia del bene comune ed anche per aiutarli a diffondere tra i loro coetanei dopo questa esperienza l’importanza di non deturpare panchine , muri o altro, perché ciò che è bello va custodito ed è di tutti”.