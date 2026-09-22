Lierna celebra San Michele: fede e tradizione tornano protagoniste a Sornico

Lunedì 28 e martedì 29 settembre la festa dedicata al co-patrono con Messe, incanto dei canestri, caldarroste e vin brulé

La serata del 29 sarà accompagnata da “Le Fisarmoniche sotto la Grigna”. L’invito è di accendere i lumini su balconi e finestre

LIERNA – Una tradizione che da anni unisce devozione, vita di frazione e momenti di comunità. A Sornico torna la Festa di San Michele, appuntamento molto sentito a Lierna e dedicato al co-patrono del paese, con due giornate di celebrazioni in programma lunedì 28 e martedì 29 settembre.

Il cuore della festa sarà ancora una volta la piccola chiesa di San Michele, attorno alla quale si concentreranno i momenti religiosi e quelli più popolari. Un luogo simbolico per la frazione e per una ricorrenza che, negli anni, ha mantenuto intatto il proprio carattere: preghiera, incontro, musica e tradizioni semplici ma profondamente radicate.

Si comincerà lunedì 28 settembre alle 20.30 con la Santa Messa. Martedì 29, giorno della festività dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, il programma entrerà nel vivo con il Rosario alle 20.10 e, a seguire, alle 20.30, la Messa solenne. Anche nelle edizioni passate la ricorrenza aveva mantenuto questa impostazione, con il momento religioso affiancato da iniziative popolari capaci di coinvolgere residenti e visitatori. Tra queste, una delle più riconoscibili resta proprio il tradizionale incanto dei canestri, presenza quasi immancabile nella festa.

Caldarroste, il vin brulé preparato dal Gruppo Alpini di Lierna, dolci sorprese e la sottoscrizione a premi gli altri appuntamenti attesi.

Ad accompagnare la serata di martedì sarà anche la musica. L’atmosfera sarà resa ancora più particolare dalle note di “Le Fisarmoniche sotto la Grigna”, protagoniste con canti e brani della tradizione. Un accompagnamento che si inserisce bene nello spirito della festa, da sempre legata a una dimensione raccolta e popolare, con la musica a fare da sottofondo ai momenti di convivialità.

Tornerà anche uno dei gesti più semplici e suggestivi legati alla ricorrenza: durante le due serate, i cittadini sono invitati ad accendere lumini sui balconi e alle finestre in segno di devozione a San Michele. Un’usanza che negli anni ha contribuito a creare un’atmosfera particolare nelle vie della frazione, rafforzando il senso di partecipazione alla festa anche da parte di chi non può prendere parte direttamente alle celebrazioni.

Dietro l’organizzazione c’è il lavoro congiunto della Parrocchia di Sant’Ambrogio, del Gruppo Alpini di Lierna e della Pro Loco, insieme ai collaboratori e ai benefattori che ogni anno contribuiscono a mantenere viva la manifestazione.