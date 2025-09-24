Lierna celebra San Michele: tre giorni di fede, musica e tradizioni

Dal 26 al 29 settembre la frazione di Sornico pronta ad animarsi

Dalla benedizione della statua all’intrattenimento, fino al tradizionale incanto dei canestri: un ricco programma che unisce devozione e comunità

LIERNA – Lierna si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la Festa di San Michele 2025, in programma dal 26 al 29 settembre. Tre giorni che intrecciano fede, tradizione e convivialità, con un calendario di celebrazioni religiose e momenti di comunità nella frazione di Sornico.

Il via è fissato per venerdì 26 settembre alle 20.30 con la Santa Messa. Domenica 28 spazio invece alla benedizione della statua di San Michele, preceduta dal Santo Rosario (ore 15.00), seguita dall’intrattenimento del Corpo Musicale Liernese e da un pomeriggio all’insegna della condivisione, con i dolci tipici della tradizione.

La giornata clou sarà lunedì 29 settembre, in occasione della festività dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Nel pomeriggio i bambini della scuola d’infanzia faranno visita alla chiesetta di San Michele (ore 14.00), mentre la sera il programma prevede il Rosario (20.10), la Messa solenne (20.30) e, a seguire, alcuni tra i momenti più attesi: il tradizionale incanto dei canestri, le caldarroste, il vin brulé preparato dagli Alpini e tante dolci sorprese. Non mancherà l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento a collaboratori e benefattori, sottolineando come la festa possa continuare a vivere solo grazie al loro impegno e alla generosità. Durante le serate, i liernesi sono invitati ad accendere lumini su balconi e finestre, come segno di devozione al co-patrono San Michele.