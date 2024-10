Lierna. Chiosco di Grumo, si pongono le fondamenta

Qualche interruzione dovuta alla pioggia, ma i lavori proseguono

Per la prossima primavera Punta di Grumo avrà l’atteso chiosco, come da cronoprogramma. Del bando di gestione si parlerà a inizio 2025

LIERNA – Nonostante qualche interruzione dovuta al maltempo, proseguono i lavori al chiosco di Grumo a Lierna. Sulla spiaggia Punta di Grumo le ruspe stanno intervenendo per realizzare le fondamenta della struttura.

“Il cronoprogramma dei lavori sarà rispettato. Come previsto l’opera dovrebbe concludersi entro la prossima primavera, intorno ad aprile/maggio. Purtroppo c’è stato qualche stop dovuto alla pioggia”, spiega Simonetta Costantini, sindaca di Lierna. Intorno a metà maggio avevano presso avvio gli interventi per dare al paese la struttura attesa da quattordici anni. Il progetto esecutivo era stato presentato nell’aprile scorso alla presenza dell’allora sindaco Silvano Stefanoni e degli architetti Mario Uberti, Luca Riva e Roberta Artusi.

Una volta concluso, il chiosco apparirà come un edificio di quasi 90 metri quadri dotato di locale tecnico, due docce e tre servizi igienici per gli utenti della spiaggia, un locale cucina con servizio igienico per il personale e uno spazio con i tavolini vista lago (visibile da una grossa vetrata) che occuperà buona parte della struttura. Il chiosco sarà composto da un blocco in pietra e avrà una copertura in legno, sormontata su un lato da pannelli fotovoltaici che garantiranno autonomia energetica al fabbricato. “Uno spazio attrezzato e ben curato, armonizzato con il resto dell’area, dal minor impatto possibile”, come lo aveva definito in sede di presentazione l’architetto Uberti.

Nel complesso l’opera ha richiesto un quadro economico di 457 mila euro comprendente anche demolizione e smaltimento del vecchio chiosco e la realizzazione della nuova struttura oltre a oneri, progettazione e IVA.

Liernesi e turisti dovranno attendere la prossima stagione per godere del servizio che permetterà di ammirare il lago stando anche al coperto, senza barriere architettoniche o visive a bloccare lo sguardo, pronto a perdersi fino alla riva antistante.

Per quanto riguarda la gestione del chiosco, la prima cittadina di Lierna si esprime così: “E’ ancora prematuro parlare di un bando, lo prenderemo in considerazione solo all’inizio del prossimo anno”.