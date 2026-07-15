Lierna, chiude temporaneamente il centro di raccolta per lavori di riqualificazione

Da lunedì 13 luglio partiranno gli interventi per il rinnovo dei sottoservizi e il potenziamento del sistema di gestione delle acque meteoriche

Durante la chiusura i cittadini potranno conferire i rifiuti al centro di raccolta di Mandello, con orari ampliati

LIERNA – Da lunedì 13 luglio il centro di raccolta di Lierna resterà temporaneamente chiuso per consentire l’avvio di un importante intervento di riqualificazione che interesserà la struttura.

L’opera riguarda in particolare il rinnovo dei sottoservizi e il potenziamento del sistema di gestione delle acque meteoriche, lavori che permetteranno di migliorare l’efficienza complessiva dell’impianto e di adeguarlo sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità. Previsto un investimento complessivo pari a 75.000 euro di cui 45.000 finanziati da Silea e 30.000 dal Comune di Lierna.

Per limitare i disagi ai cittadini durante il periodo di chiusura, il Comune di Lierna ha raggiunto un accordo con l’Amministrazione comunale di Mandello, che metterà a disposizione il proprio centro di raccolta di via Carletta. Contestualmente saranno ampliati gli orari di apertura della struttura mandellese, così da garantire la continuità del servizio ai residenti di Lierna.

Gli orari per le utenze domestiche

Le utenze domestiche potranno accedere al centro di raccolta di Mandello nei seguenti giorni e orari:

Lunedì: dalle 8.00 alle 12.00 (apertura potenziata)

dalle (apertura potenziata) Martedì: dalle 8.00 alle 12.00

dalle Giovedì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00

dalle e dalle Sabato: dalle 8.00 alle 12.00

Gli orari per le utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche il servizio sarà invece disponibile:

Venerdì: dalle 14.00 alle 17.00

Il sindaco di Lierna, Simonetta Costantini, sottolinea l’importanza dell’intervento e ringrazia il Comune di Mandello per la collaborazione. «Il rinnovo dei sottoservizi e il potenziamento del sistema di gestione delle acque meteoriche consentiranno di rendere la struttura più efficiente, sicura e sostenibile. Siamo consapevoli che la chiusura temporanea potrà comportare qualche disagio e per questo chiediamo ai cittadini collaborazione e comprensione durante il periodo dei lavori».

Il primo cittadino ha quindi rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Mandello del Lario per il supporto garantito. «Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Mandello del Lario per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati, mettendo a disposizione il proprio centro di raccolta e garantendo così la continuità di un servizio essenziale per la nostra comunità».

L’intervento rappresenta un investimento volto a migliorare la funzionalità del centro di raccolta di Lierna, assicurando, una volta conclusi i lavori, una struttura più moderna e adeguata alle esigenze del territorio, senza interrompere il servizio grazie alla collaborazione tra i due Comuni.