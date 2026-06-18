Lierna, chiusura notturna della SP 72 il 20 giugno

Stop al traffico nella notte di sabato 20 giugno dalle ore 00.00 alle ore 2.00
Garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine
LIERNA – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea al traffico della SP 72 del Lago di Como nel territorio comunale di Lierna per consentire le operazioni di rimozione di una gru di cantiere.
Il provvedimento interesserà il tratto della provinciale al chilometro 66+550 e sarà in vigore nella notte di sabato 20 giugno, dalle ore 00.00 alle ore 2.00.
La chiusura riguarderà tutte le categorie di utenti e si rende necessaria per permettere l’esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza.
Durante l’intervento dovrà comunque essere garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine impegnate in servizi di emergenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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