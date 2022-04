Il sindaco Stefanoni di Lierna replica alle critiche sul progetto della ciclabile intorno al castello

“Le condizioni ambientali e le prospettive turistiche in vent’anni possono mutare, e ogni progetto può essere rivisitato e adeguato nel tempo”

LIERNA – Dopo le critiche sul progetto della ciclabile intorno al Castello di Lierna, arriva la risposta del sindaco di Lierna Silvano Stefanoni alle contestazioni sollevate dall’ex presidente di Legambiente Pierfranco Mastalli, qui di seguito riportata:

“Dopo aver letto con attenzione sulla vostra testata giornalistica del 26/04 le considerazioni del dott. Mastalli, già Presidente di Legambiente, avrei sicuramente preferito che lo stesso avesse chiesto chiarimenti con l’Amministrazione, che ho l’onore di presiedere, prima di esporsi pubblicamente con un diniego al progetto relativo alla passeggiata intorno al castello di Lierna nell’omonima località Castello, del quale non conosce i dettagli e le condizioni messi in campo nella nuova proposta.

Come navigato uomo politico, non riesco a capire, perché il dott. Mastalli non abbia chiesto un costruttivo confronto e non comprenda che anche le condizioni ambientali e le prospettive turistiche in 20 anni possono essere mutate.

Qualsiasi progetto, anche se in una prima stesura viene bocciato, nel tempo con adeguate rivisitazioni può anche essere promosso: nessuna scelta può considerarsi nel tempo per sempre. Si vede lontano, quando si riesce ad essere propositivi in ogni circostanza”.

Il Sindaco

Silvano Stefanoni