A distribuire le copie il sindaco Stefanoni e la vicesindaco Costantini

“In questa Carta sono sanciti i principi per assicurare una pacifica convivenza per tutte le generazioni, essenziali per evitare il ripetersi di altri conflitti”

LIERNA – Consegnata lo scorso sabato mattina ai neo diciottenni di Lierna, attraverso una cerimonia semplice ma significativa, la Carta Costituzionale italiana. Un gesto che non ha solo un valore simbolico, ma ha l’obiettivo di mostrare il grande lavoro svolto da tanti uomini e donne per creare una società più equa e solidale, come hanno ricordato ai ragazzi il sindaco Silvano Stefanoni e la vicesindaco Simonetta Costantini:

“Molti giovani come voi, negli anni del secondo conflitto mondiale, hanno perso la vita per la conquista della libertà. Un sacrificio che non dovrà più ripetersi, e che ha spinto a redigere questa Carta in cui sono sanciti i principi per garantire una pacifica convivenza per tutte le generazioni. Così oggi possiamo festeggiare in pace il settantaseiesimo anniversario della Repubblica Italiana e il settantaquattresimo della promulgazione della nostra Costituzione”.

A conclusione del loro discorso, le due cariche istituzionali hanno rammentato ai neo diciottenni la possibilità di esercitare per la prima volta il loro diritto al voto già nella tornata elettorale referendaria del 12 giugno.

“Vi invitiamo inoltre a essere attivamente partecipi alla vita sociale, culturale e politica di Lierna, senza aver paura di esprimere il vostro pensiero, per arrivare a costruire insieme il presente e il futuro del paese”, hanno esortato infine Stefanoni e Costantini.