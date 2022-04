Prevista una postazione semaforica per regolare il traffico

Sottoposto a interventi il tratto di Via Libertà dall’incrocio di Via Genico fino all’incrocio con Via Manzoni

LIERNA – Dal 26 aprile prevista viabilità alternata con postazione semaforica lungo il tratto di Via Libertà dall’incrocio di Via Genico fino all’incrocio con Via Manzoni, nel comune di Lierna.

Una misura presa per poter effettuare l’arretramento del muro di contenimento della strada sul lato destro a salire in modo da prolungare il marciapiede già esistente, oltre a consentire la realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Manzoni. Le disposizioni rimarranno in vigore fino al termine dei lavori.

L’Amministrazione Comunale cercherà di ridurre al minimo i disagi, benché si tratti di un intervento indispensabile che andrà a beneficio degli abitanti di Lierna.