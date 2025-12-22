Lierna e Dervio, da Regione 200 mila euro per coste e sentieri

A Lierna si consoliderà un tratto di costa soggetto a fenomeni erosivi

A Dervio i fondi verranno destinati alla riqualifica del Sentiero ai Monti

LIERNA/DERVIO – Due importanti stanziamenti da parte di Regione Lombardia per interventi di riqualificazione nei comuni rivieraschi di Lierna e Dervio.



A Lierna, grazie a 100 mila euro previsti in un emendamento proposto dal sottosegretario Mauro Piazza poi approvato, si stabilizzerà e consoliderà un tratto di costa attualmente soggetto a fenomeni erosivi causati dal moto ondoso, fenomeno che si intensifica soprattutto durante eventi meteorologici ventosi e temporaleschi.

L’intervento, come spiegato dal sindaco Simonetta Costantini, ha l’obiettivo di proteggere il litorale e gli edifici a ridosso del lago, che sono frequentemente esposti a danni causati dall’erosione. Le principali opere previste sono: il rifacimento e la sistemazione della scalinata di accesso alla spiaggia “rampa degli agoni , verrà completamente ristrutturata, migliorando l’accesso alla spiaggia; la ricostruzione dei moli frangiflutti: attualmente distrutti, questi moli sono fondamentali per proteggere la costa dalle onde. La loro ricostruzione garantirà una maggiore protezione del tratto di litorale e degli edifici circostanti; la realizzazione di un camminamento: una nuova infrastruttura sarà realizzata per stabilizzare il tratto di spiaggia più vicino agli edifici, migliorando la sicurezza e l’accessibilità.

“L’intervento non solo contribuirà a migliorare la sicurezza della zona, ma avrà anche un impatto positivo sul decoro e sulla valorizzazione della spiaggia – ha commentato il sindaco – l’opera che non solo risponderà a esigenze di sicurezza, ma valorizzerà uno dei luoghi più incantevoli della zona”.

Per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del Sentiero ai Monti nel Comune di Dervio, Regione Lombardia stanzierà invece 100.000 euro grazie a un emendamento presentato dal Consigliere Giacomo Zamperini. L’intervento riguarda il tratto di sentiero acciottolato che collega l’abitato principale di Dervio alle frazioni montane di Pianezzo, Mai e Vignano. L’area servita è caratterizzata dalla presenza di decine di baite e di alcuni residenti stabili.

“Ringrazio il Consigliere regionale Giacomo Zamperini per la sensibilità nel raccogliere le richieste del territorio montano. Purtroppo, l’abbandono e problemi di dissesto e i cinghiali stanno sempre più danneggiando i sentieri e poter investire per riqualificazione e sicurezza rappresenta un dono per il territorio,” così commenta il Sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli.

“Un sincero ringraziamento al Consigliere regionale Giacomo Zamperini, che con questo emendamento ha reso possibile il finanziamento di un’opera strategica per l’abitato montano di Dervio. Reperire fondi per la sistemazione di sentieri e mulattiere è spesso complesso: i Comuni devono sostenere investimenti significativi anche solo per garantire la sicurezza e la fruibilità dei percorsi. Questo intervento rappresenta quindi molto più di un semplice lavoro manutentivo: è un investimento per continuare a dare vita alla montagna sopra Dervio, un territorio raggiungibile soltanto a piedi attraverso la mulattiera che sale dal paese. I nostri monti stanno già affrontando un crescente stato di abbandono, ma iniziative come questa sono fondamentali per assicurarne l’accessibilità e sostenere chi ancora oggi vive, cura e mantiene la montagna,” così commenta il Consigliere comunale Michael Bonazzola.