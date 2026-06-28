Lierna. “Giochi in piazza”: sabato 4 luglio una giornata dedicata al divertimento

In piazza IV novembre giochi per tutte le età: dai giochi in scatola alle bocce

LIERNA – La Pro Loco Lierna, con il patrocinio del Comune, propone nella giornata di sabato 4 luglio una manifestazione tutta nuova per Lierna: una giornata intera dedicata ai giochi.

A partire dalle 10 ci saranno i giochi classici ideali per passare il tempo nelle calde giornate estive seduti con calma, con i Giochi da tavolo e gli Scacchi. O giochi manuali dalle meccaniche semplici, realizzati con legno e materiali di recupero, che richiamano i giochi delle fiere di paese. E alla sera il tradizionale gioco delle bocce dalle 19:30 in poi.

L’evento si terrà sulla piazza principale di Lierna: piazza IV Novembre, un simbolico luogo di ritrovo e incontro. La messa in atto dell”intera giornata è stata possibile grazie alla partecipazione delle appassionate Associazioni del territorio: LARIO LUDENS di Vercurago per i giochi da tavolo, Il CIRCOLO SCACCHISTICO BORIS SPASSKY di Lecco, e La BOCCIOFILA MANDELLESE del Circolo Promessi Sposi di Mandello. Oltre che da Marco, socio della Pro Loco, con i suoi giochi ricavati da pezzi di vecchi mobili e tappi di plastica.

Giochi per tutti, non solo per bambini, perchè adulti e nonni, spesso in queste “competenze non digitali” si dimostrano altamente competitivi. Insomma una giornata che può anche giocarsi con sfide fra amici o in famiglia, dimenticando per qualche ora lo smartphone.