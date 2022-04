Restano invariati i gestori di Punta di Grumo e Riva Bianca a Lierna

Sarà una stagione all’insegna della stabilità. Previsto invece per il prossimo anno un nuovo chiosco a Grumo

LIERNA – Parola d’ordine continuità: si prospetta una stagione senza troppi cambiamenti sul fronte spiagge per il comune di Lierna.

Rimarranno infatti invariati i gestori, come racconta il sindaco Silvano Stefanoni: “A occuparsi di spiaggia Punta di Grumo sarà il chiosco, mentre Riva Bianca per il terzo anno di fila resterà in gestione ai ragazzi della Pizzeria Riva Bianca, i quali si impegneranno tra l’altro nella pulizia dell’area”.

Identiche agli scorsi anni anche le modalità di accesso: previsto per i fruitori l’ingresso libero ad entrambe le spiagge.

Dopo due anni difficili a causa della pandemia questa stabilità è apprezzata dal municipio, in attesa di attuare nuovi progetti il prossimo anno, primo su tutti la realizzazione di un nuovo chiosco a Grumo, in sostituzione di quello attuale.