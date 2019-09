Lierna, in 500 contro i lavori per la nuova piazza. “Si tagliano alberi e parcheggi”

Inviata una lettera al sindaco di Lierna contro la riqualificazione di Piazza IV Novembre

La richiesta è di rivedere il progetto che oggi prevede meno alberi e meno parcheggi

LIERNA – Già cinquecento firme raccolte (150 per iscritto e 350 on line) in pochi giorni e e consegnate al primo cittadino di Lierna: al centro della petizione è il progetto di rifacimento di Piazza IV Novembre che prevede l’abbattimento di molti degli alberi esistenti e la riduzione dei parcheggi.

L’intervento era stato approvato dalla scorsa giunta comunale nel novembre del 2018 per un costo di circa 464 mila euro.

“L’attuale progetto prevede che delle 32 piante esistenti ne resteranno solo 14, meno del 50% – denunciano i promotori della raccolta firme – Salviamo gli alberi sono un bene prezioso e troviamo una soluzione sostenibile per i posti auto che non penalizzi i commercianti”.

Riguardo ai parcheggi, i firmatari ricordano che saranno ridotti da 27 a 12, “senza soluzione alternativa allo stazionamento dei veicoli”.

I lavori sono alle porte e cominceranno formalmente oggi, lunedì, ma la richiesta al sindaco Silvano Stefanoni è quella di rivedere il progetto “in un’ottica sostenibile e condivisa con la cittadinanza” attraverso un’assemblea pubblica.

La piazza, realizzata nel 1929, “ha sicuramente bisogno di un restyling – si legge nella lettera al sindaco – il progetto in esecuzione, a nostro avviso, è però incentrato su un rifacimento puramente estetico che non tiene conto della funzionalità e delle esigenze logistiche, né della sostenibilità ambientale”.