Lierna, la Casa dell’Anziano Pietro Buzzi festeggia 11 anni di attività

Ospiti, familiari, operatori e amici della struttura si sono ritrovati per condividere un momento speciale
LIERNA – Un pomeriggio di festa, emozioni e ricordi per celebrare un importante traguardo: gli 11 anni di attività della Casa dell’Anziano Pietro Buzzi di Lierna.
Nel suggestivo giardino affacciato sul lago si sono ritrovati ospiti, familiari, operatori e amici della struttura per condividere un momento speciale all’insegna della serenità e della gratitudine. Tra i presenti anche l’avvocato lecchese Dario Pesenti, che fin dall’inizio ha sostenuto il progetto e ne ha accompagnato la crescita nel corso degli anni.
Momento simbolico della giornata è stato il taglio della crostata di frutta preparata per l’occasione, accompagnato da fotografie, sorrisi e ricordi condivisi.
La struttura, guidata da Emanuela Cariboni, rappresenta oggi una realtà consolidata sul territorio e un punto di riferimento per molte famiglie.
“Undici anni significano tante storie, tanti incontri e tante persone che hanno lasciato un segno nel nostro cuore” ha commentato Emanuela Cariboni. “Questo anniversario è dedicato non solo a chi è con noi oggi, ma anche a tutti gli ospiti che negli anni hanno fatto parte della nostra grande famiglia”.
La festa si è conclusa in un clima di gioia e condivisione, celebrando non solo un anniversario, ma anche il valore delle relazioni umane che da sempre caratterizzano la vita della Casa dell’Anziano Pietro Buzzi.
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