Scarsa manutenzione di siepi e arbusti, il municipio si rivolge ai cittadini

“Sanzioni a chi non rispetterà l’ordinanza comunale”

LIERNA – “Purtroppo è stata rilevata anche quest’anno la scarsa manutenzione della vegetazione in aderenza alle strade comunali per quanto riguarda siepi e arbusti da parte di alcuni privati. Si chiede pertanto a tutti d’ottemperare nel più breve tempo possibile all’ordinanza comunale”.

E’ quanto scrive il Comune di Lierna in una nota rivolta alla cittadinanza per il rispetto delle regole in materia di manutenzione del verde.

“Verso chi non rispetterà la stessa ordinanza – aggiunge il municipio – si procederà a notificare l’immediata esecuzione dell’intervento ed all’emissione delle sanzioni previste”.

Il Sindaco

Silvano Stefanoni