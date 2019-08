Lierna. Nuove telecamere in via Parodi e via Olcianico

Maggior sicurezza e maggior decoro in paese

Da oggi sono in funzione i nuovi occhi elettronici

LIERNA – A Lierna sono in funzione 4 nuove telecamere, che coprono tutto il tratto di via E. Parodi, dalla chiesa al municipio.

“Le stesse, oltre a contribuire alla sicurezza della zona, saranno utili anche per individuare prima e sanzionare poi chi, con noncuranza dell’ordinanza in merito, abbandona i ricordini del proprio amico a 4 zampe sulla passeggiata pedonale” ha detto il sindaco Silvano Stefanoni.

Inoltre una nuova telecamera è stata installata sulla via Olcianico che, pur essendo a senso unico da via Papa Giovanni XXIII a via Libertà, sovente viene percorsa in senso inverso.

“Come promesso in campagna elettorale, vogliamo ristabilire la legalità anche con questo intervento, pizzicando chi si crede furbo, mettendo a repentaglio la vita altrui” ha concluso il sindaco.