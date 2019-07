Lierna. Nuovi attraversamenti pedonali e nuovi cartelli

Al via i lavori per il rifacimento delle strisce pedonali

“Vogliamo rendere più sicura la strada provinciale 72”

LIERNA – “Come abbiamo dichiarato in campagna elettorale, è nostra priorità la

sicurezza dei nostri concittadini”. Così il sindaco Silvano Stefanoni ha annunciato l’inizio dei lavori, che continueranno nei prossimi giorni, per rendere più sicura la strada

provinciale 72 e rinnovare il look degli attraversamenti pedonali a Lierna.

“Abbiamo cominciato a rifare nuovamente i 13 passaggi pedonali sulla Sp 72, arricchendoli con zebrature più individuabili, linee d’avvicinamento orizzontali e segnali luminosi, per rendere più percepibili e protetti gli attraversamenti. Si andrà ad intervenire anche nelle vie interne del paese”.

Alcuni passaggi pedonali sono ormai irriconoscibili, poi l’amministrazione andrà a installare anche la nuova cartellonistica in aggiunta dove manca o in sostituzione a quella deteriorata dal tempo.

“Un grazie sincero va certamente a tutti i concittadini che quotidianamente, con segnalazioni precise e puntuali, ci avvisano sulle varie criticità viabilistiche: vogliamo, altresì, assicurarli che le loro preziose indicazioni verranno tenute in considerazione, anche se per ora non riusciamo a soddisfarle tutte – ha aggiunto il sindaco – perché spesso occorrono quei tempi tecnici, che ai più sembrano lunghissimi, ma sovente sono necessari”.

L’amministrazione Stefanoni è solo all’inizio del mandato: “L’obiettivo preminente è quello di cercare di rendere sempre più vivibile e attrattiva Lierna”.