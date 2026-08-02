Lierna ospita l’International Summer Camp di Cheerleading

A dare il benvenuto ai partecipanti è la sindaca di Lierna Simonetta Costantini con un messaggio rivolto agli atleti e alle loro famiglie: “A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Lierna, vi do un caloroso benvenuto. Siamo davvero felici e orgogliosi di ospitare a Lierna l’International Summer Camp di Cheerleading organizzato con Alba Cheer Titans. Il nostro paese vi accoglie a braccia aperte, felice di mettere a disposizione i propri spazi per una settimana all’insegna dello sport, dell’energia, dell’amicizia e della condivisione”.

La sindaca ha poi aggiuntoi: “Il cheerleading è una disciplina bellissima che insegna il valore del lavoro di squadra, della fiducia reciproca e della determinazione. Vedere ragazzi provenienti da diverse realtà allenarsi e crescere insieme qui, tra le nostre montagne e il nostro lago, rappresenta un grande valore aggiunto per tutto il nostro territorio”.

L’Amministrazione ha inoltre espresso un ringraziamento agli organizzatori, agli allenatori, allo staff e alle famiglie per la fiducia accordata e l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa.

Il Comune invita quindi gli atleti a vivere pienamente l’esperienza del camp: “Lierna è pronta a fare il tifo per voi: sfruttate al massimo questa settimana di sport, squadra e divertimento. La palestra, le nostre spiagge e la nostra comunità sono a vostra disposizione per farvi vivere un’esperienza fantastica”. Il messaggio si conclude con l’augurio di “un’esperienza indimenticabile, ricca di divertimento e grandi soddisfazioni”.

Il programma prevede anche due appuntamenti aperti alla cittadinanza. Martedì 4 agosto, dalle 17 alle 18.30, la palestra delle scuole ospiterà un Open Gym, occasione dedicata ai bambini e ai ragazzi del paese che potranno avvicinarsi al cheerleading insieme ai coach e agli atleti del camp. La manifestazione si concluderà venerdì 7 agosto con lo Showcase finale in località Punta di Grumo, dove il pubblico potrà assistere alle esibizioni e agli stunt preparati dai partecipanti durante la settimana.