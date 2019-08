Lierna, ‘restyling’ in centro e a Sornico, attenzione alle viabilità

Dal 2 al 22 settembre lavori in via Roma, Piazza IV Novembre e a Sornico

Previste modifiche alla viabilità, il sindaco: “Ci scusiamo per i disagi”

LIERNA – L’Amministrazione Comunale dal prossimo 2 settembre inizierà con un particolareggiato restyling di Lierna, cominciando dalle operazioni di rifacimento del manto stradale in porfido dall’innesto di Via Roma fino

all’intersezione con Via L. Panizza e Via della Vittoria.

La ditta titolare dell’appalto prevede di finire i lavori entro il 22

settembre prossimo. Per questo motivo nel periodo compreso tra il 2 e il 22 settembre sarà inibito il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia su via Roma nel tratto considerato.

Lavori anche in Piazza IV Novembre e a Sornico

Dal 9 settembre Piazza IV novembre, verrà interessata da una rivisitazione

minuziosa dal punto di vista architettonico, per riportarla all’antico

splendore del progettista e scultore Giannino Castiglioni: “Contiamo di restituire alla cittadinanza la Piazza e la sua fontana, coinvolta anch’essa nel restauro, nel più breve tempo possibile – ha fatto sapere il sindaco Stefanoni – pertanto, siccome l’intervento interesserà tutta l’area, da tale data e

fino al termine dei lavori sarà parzialmente ridotto il parcheggio in

piazza”.

Nella frazione di Sornico, sempre a settembre, verranno intrapresi i lavori

di ripristino della strada in acciottolato e dell’illuminazione, che

interesserà il tratto dalla Valle del Buria fino al Ponte della Ninì. “Con questa operazione andremo ad accrescere le peculiarità di una delle tante frazioni che sanno rendere unici alcuni spaccati di panorami liernesi”.

“Ci scusiamo per i disagi che tali interventi sicuramente procureranno alla

consueta mobilità cittadina – ha detto il sindaco – cercheremo di contenerli al minimo, per quanto sarà nelle nostre possibilità. Siamo comunque certi, che il risultato finale soddisferà i liernesi, i molti turisti e gli affezionati villeggianti, che animano la bella Lierna”.