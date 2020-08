Lierna. Restyling per il parco giochi di via Parodi, domenica si inaugura quello sul lungolago

Il parco di via Parodi era stato danneggiato dai vandali

Un nuovo parchetto sul lungolago Castiglioni

LIERNA – Il parco giochi di via Parodi a Lierna ha riaperto i battenti ieri, venerdì 21 agosto, dopo i lavori di restyling voluti dall’amministrazione comunale.

“La riqualificazione ha riguardato i giochi – ha detto il sindaco Silvano Stefanoni – sostanzialmente sono stati sostituiti alcuni componenti e rimesso in funzione quelli che erano stati danneggiati a colpi di accetta dai soliti ignoti che non hanno ancora imparato la buona educazione ed il rispetto del bene comune”.

Da domenica 23 agosto, invece, sul lungolago Castiglioni s’inaugurerà il nuovo parchetto giochi in una bellissima location fronte lago: “Un parchetto che sicuramente sarà in grado di far vivere a genitori e bimbi attimi di gioia in una cornice davvero incantevole”.