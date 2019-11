Lierna. Scarpe rosse per dire basta alla violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre l’iniziativa dell’amministrazione

Chiunque può aderire portando un paio di scarpe rosse

LIERNA – Anche l’amministrazione comunale di Lierna vuole onorare domani, 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La violenza sul genere femminile ha diverse sfaccettature dalle provocazioni

di bullismo sui social, agli atteggiamenti di mobbing sul posto di lavoro, ai ricatti economici e domestici fino ad arrivare agli atti veri e propri di aggressività fisica. Inoltre la vulnerabilità della donna cresce in modo esponenziale, quando si tratta di adolescenti o persone con disabilità sensoriale, fisica o cognitiva.

“Noi vogliamo celebrare questa giornata, perché desideriamo essere vicino a tutte le donne che hanno perso ogni stima personale davanti ai loro aguzzini, purtroppo spesso famigliari,

ed ai tanti silenzi di chi conosce e non fa nulla – ha detto il vice sindaco Simonetta Costantini -. Alle vittime vogliamo provare a dire con comprensione delle difficoltà, di trovare sempre la forza di reagire, riconoscendo e denunciando ai vari Centri antiviolenza ogni abuso psicologico prima e fisico poi, che sta mirando all’annientamento

della dignità umana, perché nulla è mai perduto per sempre. Ogni vita è un fiore e nessuno ha il diritto di impedire che sbocci, quando e come vuole”.

L’amministrazione di Lierna collocherà davanti al comune una passatoia rossa che scenderà lungo i gradini, all’inizio della scalinata una poltrona e un paio di scarpe rosse. Un piccolo gesto per ricordare le vittime di femminicidio e quelle che vivono ancora oggi situazioni di paura e violenza all’interno delle mura domestiche. Chiunque volesse aderire all’iniziativa può portare un paio di scarpe rosse davanti al comune a partire dalle ore 9 di lunedì 25 novembre.