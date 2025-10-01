Lierna. Soleggiata e partecipata la festa di San Michele

Tre giorni di eventi hanno animato la comunità per onorare il co-patrono e il suo antico oratorio

Nel borgo di Sornico i liernesi hanno rinnovato una tradizione secolare che unisce spiritualità e convivialità

LIERNA – Due splendide giornate di sole hanno accompagnato la Festa di San Michele a Lierna, appuntamento religioso e comunitario che ogni anno rinnova la devozione verso il co-patrono della parrocchia. L’antico oratorio di San Michele, situato a Sornico lungo il Sentiero del Viandante, è stato il cuore pulsante delle celebrazioni: un luogo suggestivo, che custodisce la memoria di secoli di fede e tradizione.

Il programma, organizzato con la collaborazione dei frazionisti e dei volontari, ha intrecciato momenti religiosi e culturali. La Messa solenne, la processione con la statua del Santo e le preghiere comunitarie hanno dato un’impronta spirituale alle giornate, mentre le serate musicali, i concerti e le attività conviviali hanno richiamato numerosi residenti e visitatori.

L’oratorio di San Michele, con la sua posizione panoramica e la sua storia antica (si pensa che l’origine risalga all’epoca longobarda), ha fatto da cornice a incontri e momenti di condivisione, offrendo l’occasione per riscoprire un patrimonio architettonico e religioso di grande valore che, seppur subendo nel tempo vari rifacimenti dal punto di vista architettonico (in particolare una ricostruzione significativa all’inizio del Seicento), ha mantenuto tracce delle sue origini antiche.

La festa, da sempre molto sentita dai liernesi, è stata anche un momento di ritrovo e di gratitudine: i frazionisti hanno ringraziato i collaboratori e i sostenitori che hanno reso possibile l’iniziativa, sottolineando l’importanza di mantenere viva una tradizione che è parte integrante dell’identità della comunità.

Con fede, musica e convivialità, Lierna ha ancora una volta reso omaggio a San Michele, trasformando la ricorrenza in un’occasione di coesione e memoria condivisa, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.