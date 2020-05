Lierna sperimenta l’App per il parcheggi, la sosta si paga anche con lo smartphone

Da giugno torna a pagamento la sosta a Lierna. Quest’anno si paga anche con una App

Il parcheggio di Piazza IV sarà a disco orario per agevolare la spesa nelle attività commerciali

LIERNA – Dal primo giugno rientreranno in funzione i parcheggi blu a pagamento a Lierna tranne il Parcheggio di Piazza IV novembre.

Quest’ultimo sarà regolamentato da sabato 23 maggio con una sosta di 30 minuti attraverso il disco orario, per favorire la fermata di chi si reca per rapide commissioni nei negozi del centro. Lo fa sapere l’amministrazione comunale: “In particolare tutti coloro, che andranno a prendere il pane, il giornale o un caffè, potranno fermarsi per 30 minuti gratuitamente. Si vuole incentivare anche così la ripartenza delle attività commerciali dopo la sosta prolungata a causa della pandemia del COVID-19”.

Pagare il parcheggio con lo smartphone

La grande novità per, sempre dal primo giugno, è l’entrata in funzione dell’App di easyPark, per dare la possibilità già nell’attuale stagione turistica, di pagare il parcheggio, non solo con i tradizionali gratta e sosta, ancora in vigore ed in vendita presso negozi, bar, pizzerie e chioschi, ma anche attraverso un’App facilmente scaricabile da qualsiasi smartphone.

“Utilizzando l’applicazione – spiegano dal Comune – ogni turista o cittadino comincerà con il risparmiare tempo, in quanto con EasyPark, ricaricabile con carta di credito, avranno sempre il pieno controllo della loro sessione di sosta. Si può iniziare comodamente la sosta senza la necessità di avere a disposizione delle monete, verificare sempre l’inizio e la fine del periodo corrisposto ovunque ci si trovi, evitare multe in prossimità della scadenza, prolungando la sosta, o scegliere di pagare in qualsiasi momento un parcheggio, grazie all’inserimento del semplice codice di Lierna, reperibile nella stessa App”.

Come funziona

I pagamenti con questa App servono per tutti i parcheggi blu di Lierna. EasyPark geolocalizza in automatico il posto, dove si trova il conducente. Quest’ultimo si deve limitare ad inserire la targa del proprio veicolo nell’applicazione e pagare il tempo, che gli necessita.

“Con questo nuovo sistema L’Amministrazione comunale di Lierna, desiderosa di realizzare un paese sempre più vivibile e Smart, vuole anche questa volta andare incontro alle esigenze di tutti- concludono dal Comune – Siamo convinti, che l’innovazione può funzionare solo se in concreto si attua una semplificazione e flessibilità di servizi”.