Lierna. Tombotto ferroviario e agro-silvo-pastorale: conclusi i lavori

Due interventi terminati in questi giorni a Lierna

Oltre al tombotto, dove sono state sostituite delle griglie, lavori completati anche sulla strada agro-silvo-pastorale in località Genico

LIERNA – Era chiuso ormai da un mese, al traffico veicolare e pedonale, il tombotto ferroviario di Via Leopardi a Lierna, interessato a un massiccio intervento di sostituzione delle griglie ormai usurate da anni di utilizzo. Da oggi, martedì 27 dicembre l’infrastruttura ha riaperto con un nuovo fondo stradale in lastre di cemento armato.

“In questa prima fase d’uso – spiega il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni – è consentito il passaggio di mezzi al massimo di 20 tonnellate, in seguito sarà consentito anche a tonnellaggi superiori. Sicuramente questo intervento garantirà per molti anni il passaggio in sicurezza di mezzi e pedoni, e ci tengo a ringraziare ancora una volta il Sottosegretario Antonio Rossi, per aver permesso quest’opera grazie al fondamentale contributo di Regione Lombardia”.

Quasi in concomitanza con la chiusura di quest’opera, terminati anche i lavori della strada agro silvo pastorale dell’acqua fresca in località Genico, grazie a un contributo della comunità montana della valle San Martino. “Ringrazio il personale degli uffici comunali, che hanno portato a termine questi importanti lavori per Lierna ciascuno nel suo ruolo e competenza”, ha concluso il primo cittadino.