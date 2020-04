Lierna, un’auto elettrica in uso al Comune per i servizi Covid

E-Vai offre un’auto elettrica in comodato d’uso gratuito al Comune di Lierna

Sarà utilizzata per le consegne a domicilio di generi alimentari e controllo del territorio

LIERNA – E’ in funzione da domani a Lierna , la Renault Zoe, autoveicolo totalmente elettrico, messo a disposizione in comodato d’uso gratuito al Comune da e-Vai.

L’auto sarà utilizzata dall’Amministrazione e dai volontari della Protezione Civile ANA di Lierna per i servizi, resi indispensabili ed urgenti dall’emergenza COVID-19. In particolare: consegne a domicilio di pacchi alimentari, monitoraggio del territorio e tanto altro.

“E’ doveroso il mio sincero grazie alla società e-Vai, per averci offerto questa opportunità – scrive il sindaco Silvano Stefanoni – Questo è sicuramente Un primo passo verso quello che a breve diventerà una bella realtà liernese: un servizio di Car Sharing a disposizione dei cittadini, dei turisti e di chi avrà bisogno di un trasporto autonomo in tempi brevi. Con la colonnina per la ricarica elettrica dei veicoli, posizionata nel nuovo parcheggio di piazza IV Novembre, sarà più facile per tutti fruire di questo servizio.

“E’ la cinquantesima giornata mondiale della terra: noi crediamo in quel rispetto dell’ambiente, che nasce e cresce silenzioso, e per questo noi abbiamo deciso di dargli forza con questa iniziativa e con quelle che verranno”.