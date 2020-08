Lierna: un’auto totalmente elettrica in dotazione alla Polizia Locale

Il sindaco Silvano Stefanoni: “Abbiamo scelto di acquistare un’auto elettrica perché fa bene all’ambiente”

LIERNA – Un’auto elettrica in dotazione alla Polizia Locale di Lierna “per avere un paese sempre più verde, rispettoso dell’ambiente e di chi ci abita”, spiega il sindaco Silvano Stefanoni.

L’auto, una Opel totalmente elettrica, verrà affidata all’agente Andrea Bugana. “Ci è sembrato giusto – prosegue il sindaco dare un autoveicolo più efficace al nostro agente, che giorno dopo giorno veglia sulla nostra sicurezza”.

Una spesa quella compiuta dall’Amministrazione di lierna volta al promuovere una mobilità dolce e pulita.

“Anche se suscita tanta diffidenza ed appartiene ai più ancora ad un mondo futuro, tuttora molto lontano, per la nostra Amministrazione l’auto elettrica è una realtà che va sperimentata ed adottata per senso di responsabilità civile – spiega il sindaco Stefanoni – Dopo l’efficentamento energetico e l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul municipio e dato il via al servizio di car sharing elettrico, da oggi entra in servizio il nuovo autoveicolo della Polizia Locale: una Opel corsa, totalmente elettrica, che va a sostituire

la vetusta Fiat Panda. Si è scelto di acquistare un’auto elettrica principalmente per i suoi vantaggi ed in particolare perché fa bene all’ambiente, è più efficiente dei veicoli tradizionali ed ha un’autonomia adeguata ai trasferimenti medi giornalieri”.

Quindi il sindaco conclude: “Noi crediamo sempre di più, che la salvaguardia del nostro pianeta dipenda da tutti noi, nessuno escluso, e quindi passo dopo passo con piccoli, ma

tangibili, segni la nostra Amministrazione vuole contribuire a tutelare questo prezioso bene collettivo”.