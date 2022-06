Per conseguirlo parteciperà a un bando di Regione Lombardia dal contributo di 30.000 euro

“Il costo complessivo dell’opera sarà di 50.000 euro: alla somma del bando aggiungeremo 20.000 euro di fondi comunali. Vogliamo rendere fruibile e accessibile a tutti l’accesso al parco e ai giochi”

LIERNA – Per i bambini il gioco è un’attività imprescindibile, e ciascuno di essi ha il diritto di esercitarla senza distinzioni o vincoli. A sposare questa visione anche il Comune di Lierna, che ha scelto di approvare la partecipazione a un bando promosso da Regione Lombardia per la realizzazione di un parco giochi inclusivo in zona Riva Bianca.

Precisamente l’intervento andrà ad adeguare e integrare il parco giochi comunale già presente nell’area verde che collega via Roma, con un percorso pedonale, alla spiaggia. L’obiettivo è rendere fruibili e accessibili i giochi a tutti i bambini, prestando particolare attenzione a quelli con disabilità. Un tema che sta particolarmente a cuore al sindaco di Lierna Silvano Stefanoni, che più di altri può comprendere le difficoltà incontrate da questi giovani soggetti, anche in attività piacevoli e semplici come il gioco:

“La speranza è di riuscire ad aggiudicarsi i 30.000 euro previsti dal bando per poter dare avvio al progetto, ai quali aggiungeremo 20.000 euro di fondi comunali che andranno a coprire il costo complessivo dell’opera. Quello che verrà realizzato sarà un parco completamente nuovo, consono a soddisfare qualunque necessità: le attrazioni attualmente presenti infatti non possono essere definite inclusive, pertanto saranno rimpiazzate con giochi rispondenti a questo concetto”.

Non solo le strutture risultano poco accoglienti nei riguardi di tutti: anche l’assenza di un percorso pedonale compatto nell’odierno parco rende difficile parlare di inclusività. A prevalere al momento infatti è un manto erboso misto a ghiaia tra attrazioni, punti di accesso e panchine, che in caso di assegnazione del bando verrà sostituito con materiale adatto al passaggio di carrozzine e antitrauma.