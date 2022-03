Il “grazie” del comune di Dervio agli Alpini per gli interventi nella zona sopra Corenno

Pulizia e messa in sicurezza dei sentieri, oltre cento volontari al lavoro

DERVIO – Alpini sulle “tracce” della storia: questo sabato il gruppo della sezione di Lecco guidato da Marco Magni, si sono adoperati per gli interventi di pulizia e manutenzione delle trincee e dei sentieri della così detta Linea Cadorna nella zona sopra Corenno Plinio, a Dervio.

Sono stati vari gli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza e l’ultimo è avvenuto sabato con quasi cento volontari che hanno effettuato interventi di pulizia straordinaria.

Gli alpini lecchesi hanno iniziato a occuparsi della zona nel 2008 e dopo il periodo Covid ora hanno rimesso mano con interventi molto importanti. Durante la mattinata di lavoro è stato dedicato anche un momento di ricordo nei confronti del volontario Valter Cornara che nel 2015 era venuto a mancare lungo questo sentiero mentre accompagnava una scolaresca alla scoperta dei luoghi della Prima guerra mondiale.

“Siamo veramente grati – sottolinea il sindaco Stefano Cassinelli – ai volontari per lavoro di eccezionale profilo che hanno messo in campo. Gli alpini si dimostrano ancora una grande risorsa per il territorio e per la conservazione della memoria storica. Il Comune li ringrazia per l’impegno con cui portano avanti questo lavoro”.